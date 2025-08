Description

Le rapport annuel 2015 sur les activités de la BEI dans les pays voisins du Sud et le Fonds fiduciaire de la FEMIP met en lumière les principaux résultats obtenus par la BEI en 2015 dans le cadre de ses activités de prêt et d'assistance technique, et il offre un aperçu des objectifs futurs du FFF dans les pays partenaires voisins du Sud. En 2015, la BEI a conservé son rang de premier bailleur de fonds des pays voisins du Sud de l’UE, où elle a prêté un total de 1,4 milliard d'EUR. Dans la région, 50 % des signatures ont soutenu l'action en faveur du climat, essentiellement dans les secteurs de l’énergie et des transports, le reste concernant le secteur de l’eau et des lignes de crédit. La BEI entend demeurer l'un des plus grands bailleurs de fonds de la région, en privilégiant deux domaines d'activité principaux : le financement des infrastructures et le soutien au secteur privé.

Le Fonds fiduciaire de la FEMIP continue d'appuyer les activités de la Banque dans les pays voisins du Sud en finançant des opérations d'assistance technique et de soutien au renforcement des capacités, des études en amont et des opérations de capital-risque. Divers projets d'infrastructures de la Banque vitaux pour la croissance économique de la région ont bénéficié d'un financement du FFF en 2015, notamment pour une assistance technique à la préparation et à la mise en œuvre des projets. Cinq nouvelles opérations ont été approuvées par le FFF pour un total de 3,6 millions d’EUR, dont 1,6 million d'EUR dédiés à des activités en faveur du climat au titre de l'enveloppe CAMENA.