Cette étude explore les modèles de changement structurel et de politique industrielle dans quatre économies de la sphère euro-méditerranéenne : l'Égypte, le Maroc, la Tunisie et la Turquie. L'étude révèle, d'un point de vue global, que les quatre pays méditerranéens sont parvenus à un certain degré de transformation structurelle au fil du temps, en passant en particulier d'une activité basée sur l'agriculture à une activité de services et industrielle. Dans le classement des quatre pays en fonction de leur degré d'industrialisation, la Turquie se place en tête, suivie de la Tunisie, puis de l'Égypte et enfin du Maroc avec le rythme d'industrialisation le plus lent ; pour ce qui est de la diversification des exportations, l'Égypte et la Turquie font toutes deux mieux que les deux autres pays.

L'étude souligne que les autorités de ces quatre pays admettent que cette transformation est loin d'être satisfaisante, et l'on constate dès lors que leurs politiques industrielles évoluent d'un ciblage sectoriel vers des mesures d'incitation régionales, et en particulier vers l'intégration de mécanismes plus « transversaux » comme l'appui à la R-D, le protection de l'environnement et les aides aux PME. L'étude suggère que ces politiques industrielles devraient mettre l'accent sur la promotion des activités de haute qualité (accroissement des rendements), qui sont caractérisées par des courbes abruptes d'apprentissage et une concurrence dynamique imparfaite, des changements technologiques et des effets de synergie et de grappe. Ces politiques devraient également aider à créer de nouveaux avantages comparatifs, de manière à s'affranchir des activités existantes à faible valeur. À cela devraient s'ajouter des incitations à l'investissement en faveur de produits innovants.

L'étude conclut que la politique industrielle n'est pas prédestinée à réussir ou échouer, mais que l'important réside dans la façon dont elle est conçue et appliquée.

Cette étude a été réalisée par le Forum euro-méditerranéen des instituts de sciences économiques (FEMISE) avec le soutien financier du Fonds fiduciaire de la FEMIP.