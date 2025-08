Description

Le présent rapport annuel informe sur les activités du Fonds fiduciaire d'assistance technique en faveur des pays du Partenariat oriental (FFATPO) en 2014 et passe en revue les principales réalisations des quatre dernières années. Le FFATPO a continué de soutenir les clients de la BEI dans la préparation et la mise en œuvre de projets ; il a contribué à assurer la bancabilité des projets et à renforcer les capacités institutionnelles, en facilitant ainsi les financements de la BEI et d'autres bailleurs de fonds. En 2014, cinq opérations d'assistance technique (AT) sont venues appuyer des investissements en cours et planifiés de la BEI, d'un montant total de 555 millions d'EUR.

En outre, les donateurs du FFATPO ont approuvé les orientations stratégiques du Fonds pour la période 2014-2016, qui donnent la marche à suivre pour soutenir le secteur privé local, le développement des infrastructures socio-économiques, l'action pour le climat et le renforcement des capacités dans les pays du Partenariat oriental. On notera en particulier la première contribution de l'Allemagne et de la Lituanie au Fonds, ces pays rejoignant ainsi l'Autriche, la France, la Lettonie, la Pologne et la Suède au nombre des donateurs.

Afin de répondre aux besoins accrus d'assistance technique dans la région, la BEI s'emploiera, en 2015 et au-delà, à accroître les contributions au FFATPO et à développer les activités de celui-ci.