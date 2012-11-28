Description
La BEI soutient des investissements qui favorisent une croissance durable en apportant un concours financier direct ou en partageant son savoir-faire, ou encore en faisant équipe avec d'autres bailleurs de fonds pour que cet effort conjoint donne de meilleurs résultats. De nouvelles solutions de transport urbain créatives, des procédés innovants de production industrielle, des concepts de construction énergétiquement efficients et des plans d'affectation des ressources inscrits dans la durée peuvent aider l'Europe à aller de l'avant. Cette édition du BEI INFO montre que les solutions existent déjà.
- Zoom sur la BEI
- La BEI en action
- L’action de la BEI en faveur du climat en chiffres
- La BEI soutient les services de partage de voitures électriques à Paris
- Danemark : à l'appui de la recherche dans le domaine des enzymes innovants
- Les éoliennes, un rayon de soleil pour le Portugal
- De Bristol à Milan, un coup de pouce pour les investissements locaux en faveur des énergies renouvelables
- Le Fonds Marguerite mobilise de nouveaux investissements dans les énergies renouvelables et les infrastructures
- Sylviculture durable en Hongrie pour favoriser l’essor de l’économie rurale
- Agir ensemble pour une croissance verte en Europe du Sud-Est
- Soutien au premier projet de tour solaire en Afrique du Sud
- Du nouveau@la BEI