Description

La BEI soutient des investissements qui favorisent une croissance durable en apportant un concours financier direct ou en partageant son savoir-faire, ou encore en faisant équipe avec d'autres bailleurs de fonds pour que cet effort conjoint donne de meilleurs résultats. De nouvelles solutions de transport urbain créatives, des procédés innovants de production industrielle, des concepts de construction énergétiquement efficients et des plans d'affectation des ressources inscrits dans la durée peuvent aider l'Europe à aller de l'avant. Cette édition du BEI INFO montre que les solutions existent déjà.