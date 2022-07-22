Description

Le département Analyses économiques de la BEI a procédé, en collaboration avec le Centre commun de recherche (CCR) de la Commission européenne, à une analyse quantitative exhaustive afin d’évaluer les incidences macroéconomiques des investissements soutenus par le Groupe BEI, y compris au titre du FEIS, dans l’UE-28.

Ce rapport méthodologique détaillé établi avec le CCR présente de manière précise la configuration du modèle RHOMOLO de la BEI et la façon dont il est utilisé. Il examine également les premiers résultats plus en détail et fournit une analyse de sensibilité approfondie des résultats pour en vérifier la solidité. Il vise à favoriser une meilleure compréhension du modèle et de la méthode d’évaluation de ces incidences.