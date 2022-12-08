Description

Nous devons nous soucier des forêts si nous voulons assurer un avenir durable pour notre planète. Les forêts présentent une multitude d’avantages pour la société. Elles sont un habitat naturel pour un grand nombre d’animaux, de végétaux et autres organismes vivants. Elles procurent des matériaux de valeur à un large éventail d’entreprises et contribuent à réguler l’oxygène, l’azote, le carbone et l’eau. La survie de la planète passe par des forêts en bonne santé. Ce rapport décrit les mesures que prend l’Union européenne pour contribuer à préserver des forêts saines et aider les propriétaires et gestionnaires forestiers à améliorer la biodiversité, tout en offrant davantage de services pour la société. Nous devons veiller à une utilisation durable des forêts et faire en sorte d’atteindre les objectifs européens en matière de climat et de biodiversité.