Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

SANTANDER PAN-EU DEFENCE SUPPLY CHAIN

Référence: 20250338
Date de publication: 23 décembre 2025

Promoteur – Intermédiaire Financier

BANCO SANTANDER SA

Lieu

Description

Pan-EU supply chain finance is linked to risk sharing operation where all final beneficiaries are EU buyers that are defence players as defined by the EIB.

Objectifs

The primary objective is to improve access to finance to final beneficiaries in the security and defence sector.

Secteur(s)

Montant BEI envisagé (montant approximatif)

EUR 200 million

Coût total (montant approximatif)

EUR 560 million

Aspects environnementaux

Final beneficiaries will be required to comply with applicable national and EU legislation in respect of environmental and social matters, as appropriate.

Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Statut

Signé - 19/12/2025

Milestone
À l'examen
Approuvé
Signé
2 décembre 2025
19 décembre 2025

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Mots-clés correspondants

Pays de l’UE Lignes de crédit