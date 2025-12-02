SANTANDER PAN-EU DEFENCE SUPPLY CHAIN

Date de publication: 23 décembre 2025
Promoteur – Intermédiaire FinancierBANCO SANTANDER SA
Lieu
Description
Pan-EU supply chain finance is linked to risk sharing operation where all final beneficiaries are EU buyers that are defence players as defined by the EIB.
Objectifs
The primary objective is to improve access to finance to final beneficiaries in the security and defence sector.
Secteur(s)
- Lignes de crédit - Lignes de crédit
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
EUR 200 million
Coût total (montant approximatif)
EUR 560 million
Aspects environnementaux
Final beneficiaries will be required to comply with applicable national and EU legislation in respect of environmental and social matters, as appropriate.
Passation des marchés
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Statut
Signé - 19/12/2025
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).