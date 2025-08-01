UA ECONOMIC RESILIENCE FACILITY UKREXIMBANK II

Date de publication: 22 janvier 2026
Promoteur – Intermédiaire FinancierTHE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE JSC
Lieu
Description
The operation will finance eligible small and medium investments undertaken by micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs) and Mid-Caps in Ukraine.
Objectifs
The aim is to enhance access to finance for target beneficiaries in the country, thereby contributing to economic resilience and job-creating activities.
Secteur(s)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
EUR 100 million
Coût total (montant approximatif)
not applicable
Aspects environnementaux
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Passation des marchés
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Statut
Approuvé - 1/08/2025
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).