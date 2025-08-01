Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
UA ECONOMIC RESILIENCE FACILITY UKREXIMBANK II

Référence: 20250211
Date de publication: 22 janvier 2026

Promoteur – Intermédiaire Financier

THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE JSC

Lieu

Description

The operation will finance eligible small and medium investments undertaken by micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs) and Mid-Caps in Ukraine.

Objectifs

The aim is to enhance access to finance for target beneficiaries in the country, thereby contributing to economic resilience and job-creating activities.

Secteur(s)

Montant BEI envisagé (montant approximatif)

EUR 100 million

Coût total (montant approximatif)

not applicable

Aspects environnementaux

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Statut

Approuvé - 1/08/2025

Milestone
Approuvé
1 août 2025

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Mots-clés correspondants

Ukraine Lignes de crédit