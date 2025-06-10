Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
BANK LVIV GUARANTEE FACILITY

Référence: 20250159
Date de publication: 18 décembre 2025

Promoteur – Intermédiaire Financier

JSC JOINT STOCK BANK LVIV

Lieu

Description

EU4Business Guarantee Facility (GF) II - Partial Portfolio Guarantee to Bank Lviv in Ukraine.

Objectifs

Partial portfolio guarantee provided to Bank Lviv in Ukraine under the EU4Business Guarantee Facility II, enabling the bank to improve lending terms and conditions and thus provide wider access to finance for micro, small and medium-sized enterprises in the country.

Secteur(s)

Montant BEI envisagé (montant approximatif)

EUR 5 million

Coût total (montant approximatif)

EUR 25 million

Aspects environnementaux

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Statut

Signé - 11/12/2025

Milestone
À l'examen
Approuvé
Signé
10 juin 2025
11 décembre 2025

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Mots-clés correspondants

Ukraine Lignes de crédit