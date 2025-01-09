EDUCATION SEINE-ET-MARNE III

Référence: 20250109

Date de publication: 30 septembre 2025

Promoteur – Intermédiaire Financier

Lieu

Description

DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE

Le projet comprend la construction de nouveaux bâtiments, la reconstruction, l’extension et la rénovation des collèges et des infrastructures éducatives associées relevant de la responsabilité du Département de la Seine-et-Marne, en France. Il inclut également des volets transversaux tels que l'amélioration de la performance énergétique et l'accessibilité.

Objectifs

Les principaux objectifs du projet sont d'offrir de meilleures conditions d'apprentissage aux élèves et à la communauté éducative, en modernisant les infrastructures d'enseignement public, et d'adapter la carte scolaire à l'évolution de la demande locale.

Secteur(s)

Éducation - Enseignement

Montant BEI envisagé (montant approximatif)

EUR 190 million

Coût total (montant approximatif)

EUR 380 million

Aspects environnementaux

La directive 2011/92/UE, telle que modifiée par la directive 2014/52/UE relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE), ne couvre pas spécifiquement les activités éducatives, laissant aux autorités compétentes le soin de décider de la nécessité d'une EIE en fonction de l'emplacement et de l'ampleur des travaux concernés. Toutefois, les établissements d'enseignement peuvent relever de l'annexe II de la directive en ce qui concerne le développement urbain. Les services de la Banque vérifieront lors de l'instruction si une EIE est exigée par l'autorité compétente. Les nouveaux bâtiments devront au minimum respecter les objectifs de performance énergétique définis dans la directive sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE sur l'efficacité énergétique. La conformité du projet aux normes environnementales et sociales de la BEI sera vérifiée lors de l'instruction. Les aspects sociaux et environnementaux ainsi que tout élément lié au patrimoine historique et culturel seront également examinés lors de l'instruction.

Passation des marchés

La BEI exigera du Promoteur qu'il veille à ce que les contrats relatifs à la mise en oeuvre du projet aient été et soient passés conformément à la législation européenne applicable en matière de marchés publics, notamment le cas échéant à la directive 2014/24/UE ainsi qu'à la directive 89/665/CEE telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne, avec publication des avis d'appel d'offres au Journal officiel de l'Union européenne, le cas échéant.

Statut

À l'examen - 1/08/2025