INECOBANK GUARANTEE FACILITY

Référence: 20240565
Date de publication: 22 octobre 2024

INECOBANK CJSC

The operation consists of a Partial Portfolio Guarantee to Inecobank under the EU4Business Guarantee Facility.

The aim is to finance projects carried out by micro-, small- and medium-sized enterprises in Armenia.

EUR 3 million

EUR 24 million

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Signé - 17/09/2025

14 janvier 2025
17 septembre 2025

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Arménie Lignes de crédit