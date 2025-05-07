Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
EU FUNDS CO-FINANCING 2021-2027 (LV)

Référence: 20240154
Date de publication: 19 septembre 2025

Promoteur – Intermédiaire Financier

REPUBLIC OF LATVIA

Lieu

Description

The project consists of a Structural Programme Loan (SPL) which provides co-financing with Cohesion Policy Funds of priority investments in the Republic of Latvia Programme for the 2021-2027 programming period.

Objectifs

Co-financing with EU Funds of priority investments in the Republic of Latvia's Operational Programme in the 2021-2027 programming period.

Secteur(s)

Montant BEI envisagé (montant approximatif)

EUR 250 million

Coût total (montant approximatif)

EUR 5010 million

Aspects environnementaux

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Statut

À l'examen - 7/05/2025

Milestone
À l'examen

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Mots-clés correspondants

Lettonie Eau, assainissement Déchets solides Énergie Infrastructure composite Aménagement urbain Transports Télécom Services Éducation Santé Lignes de crédit