EU FUNDS CO-FINANCING 2021-2027 (LV)

Date de publication: 19 septembre 2025
Promoteur – Intermédiaire FinancierREPUBLIC OF LATVIA
Lieu
Description
The project consists of a Structural Programme Loan (SPL) which provides co-financing with Cohesion Policy Funds of priority investments in the Republic of Latvia Programme for the 2021-2027 programming period.
Objectifs
Co-financing with EU Funds of priority investments in the Republic of Latvia's Operational Programme in the 2021-2027 programming period.
Secteur(s)
- Eau, assainissement - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
- Déchets solides - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution
- Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
- Infrastructure composite - Construction
- Aménagement urbain - Construction
- Transports - Transports et entreposage
- Télécom - Information et communication
- Services - Activités spécialisées, scientifiques et techniques
- Éducation - Enseignement
- Santé - Santé humaine et action sociale
- Lignes de crédit - Lignes de crédit
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
EUR 250 million
Coût total (montant approximatif)
EUR 5010 million
Aspects environnementaux
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Passation des marchés
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Statut
À l'examen - 7/05/2025
