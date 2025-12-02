SANTANDER PAN-EU SUPPLY CHAIN

Date de publication: 23 décembre 2025
Promoteur – Intermédiaire FinancierBANCO SANTANDER SA
Lieu
Description
Pan-EU linked risk sharing supply chain finance operation for the ultimate benefit of small and medium-sized enterprises, mid-caps and EU strategic sectors.
Objectifs
The objective is to improve access to finance to final beneficiaries.
Secteur(s)
- Lignes de crédit - Lignes de crédit
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
EUR 500 million
Coût total (montant approximatif)
EUR 1200 million
Aspects environnementaux
Final beneficiaries will be required to comply with applicable national and EU legislation in respect of environmental and social matters, as appropriate.
Passation des marchés
Statut
Signé - 19/12/2025
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).