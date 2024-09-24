Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
BANCOMEXT GREEN AND SOCIAL MBIL

Référence: 20230802
Date de publication: 30 octobre 2025

Promoteur – Intermédiaire Financier

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC

Lieu

Description

The operation consists of a multiple beneficiary intermediated loan (MBIL) to Mexican state-owned bank BANCOMEXT.

Objectifs

The aim is to finance the intermediary's portfolio of climate, environmental and social investments led by small and medium sized enterprises (SMEs) and mid-caps , supporting the Global Gateway Investment Agenda priorities in Mexico.

Secteur(s)

Montant BEI envisagé (montant approximatif)

EUR 150 million

Coût total (montant approximatif)

not applicable

Aspects environnementaux

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EIB standards, as appropriate.

Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EIB standards, as appropriate.

Statut

Signé - 21/10/2025

24 septembre 2024
21 octobre 2025

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

