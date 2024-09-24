BANCOMEXT GREEN AND SOCIAL MBIL

Date de publication: 30 octobre 2025
Promoteur – Intermédiaire FinancierBANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC
Lieu
Description
The operation consists of a multiple beneficiary intermediated loan (MBIL) to Mexican state-owned bank BANCOMEXT.
Objectifs
The aim is to finance the intermediary's portfolio of climate, environmental and social investments led by small and medium sized enterprises (SMEs) and mid-caps , supporting the Global Gateway Investment Agenda priorities in Mexico.
Secteur(s)
- Lignes de crédit
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
EUR 150 million
Coût total (montant approximatif)
not applicable
Aspects environnementaux
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EIB standards, as appropriate.
Passation des marchés
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EIB standards, as appropriate.
Statut
Signé - 21/10/2025
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).