HYPO TIROL MBIL

Référence: 20210149
Date de publication: 3 novembre 2021

Promoteur – Intermédiaire Financier

HYPO TIROL BANK AG

Lieu

Description

Loan for financing small and medium-scale projects promoted by small and medium-sized enterprises (SMEs), mid-caps and public sector entities primarily in Austria, including climate action.

Objectifs

Financing of small/medium projects carried out by small and medium-sized enterprises and local authorities in Austria.

Secteur(s)

Montant BEI envisagé (montant approximatif)

EUR 25 million

Coût total (montant approximatif)

not applicable

Aspects environnementaux

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Statut

Signé - 13/12/2021

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Mots-clés correspondants

Autriche Lignes de crédit