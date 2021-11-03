HYPO TIROL MBIL

Date de publication: 3 novembre 2021
Promoteur – Intermédiaire FinancierHYPO TIROL BANK AG
Lieu
Description
Loan for financing small and medium-scale projects promoted by small and medium-sized enterprises (SMEs), mid-caps and public sector entities primarily in Austria, including climate action.
Objectifs
Financing of small/medium projects carried out by small and medium-sized enterprises and local authorities in Austria.
Secteur(s)
- Lignes de crédit - Lignes de crédit
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
EUR 25 million
Coût total (montant approximatif)
not applicable
Aspects environnementaux
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Passation des marchés
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Statut
Signé - 13/12/2021
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).