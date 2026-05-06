Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

TECHEU SIGNIFY EFFICIENT LIGHTING RDI

Signature(s)

Montant
300 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 6 000 000 €
Belgique : 6 000 000 €
Pologne : 6 000 000 €
Hongrie : 6 000 000 €
France : 6 000 000 €
Pays-Bas : 270 000 000 €
Industrie : 300 000 000 €
Date(s) de signature
29/05/2026 : 6 000 000 €
29/05/2026 : 6 000 000 €
29/05/2026 : 6 000 000 €
29/05/2026 : 6 000 000 €
29/05/2026 : 6 000 000 €
29/05/2026 : 270 000 000 €
Autres liens
Related public register
14/05/2026 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TECHEU SIGNIFY EFFICIENT LIGHTING RDI

Fiche récapitulative

Date de publication
7 mai 2026
Statut
Référence
Signé | 29/05/2026
20250560
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TECHEU SIGNIFY EFFICIENT LIGHTING RDI
SIGNIFY NV
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 300 million
EUR 657 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The Project concerns the financing of research, development and innovation in sustainable lighting solutions and digitalisation.

The Project supports the Promoter's R&D in the field of innovative lighting solutions and components, aimed at developing new and upgraded lighting products and services, with enhanced energy efficiency, improved connectivity with embedded IoT (Internet of Things) functionalities, improved sustainability and a higher degree of customisation.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project consists of investments in RDI that are not listed in any of the Annexes of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU amended by the Directive 2014/52/EU. The environmental details will be verified during the Project appraisal.

The Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if at the project appraisal, the EIB were to conclude that the Promoter is subject to the EU public procurement legislation then the Bank would duly inform the Commission Services and would require the Promoter to apply those rules.

Étapes
À l'examen
Approuvé
Signé
6 mai 2026
29 mai 2026
Documents liés
14/05/2026 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TECHEU SIGNIFY EFFICIENT LIGHTING RDI

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TECHEU SIGNIFY EFFICIENT LIGHTING RDI
Date de publication
14 May 2026
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
261497885
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20250560
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
Belgique
France
Allemagne
Hongrie
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
14/05/2026 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TECHEU SIGNIFY EFFICIENT LIGHTING RDI
Autres liens
Fiche récapitulative
TECHEU SIGNIFY EFFICIENT LIGHTING RDI
Fiche technique
TECHEU SIGNIFY EFFICIENT LIGHTING RDI

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes