ARION BANK BLUE ECONOMY LOAN

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Iles Feroe : 10 000 000 €
Groenland : 10 000 000 €
Islande : 80 000 000 €
Lignes de crédit : 100 000 000 €
Date(s) de signature
19/12/2025 : 10 000 000 €
19/12/2025 : 10 000 000 €
19/12/2025 : 80 000 000 €
ARION BANK BLUE ECONOMY LOAN
ARION BANK BLUE ECONOMY LOAN

Fiche récapitulative

Date de publication
29 décembre 2025
Statut
Référence
Signé | 19/12/2025
20250375
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ARION BANK BLUE ECONOMY LOAN
ARION BANKI HF
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
EUR 200 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

This is an intermediated framework loan supporting the development of the sustainable blue economy promoting innovation for resource efficiency across several blue economy sectors.

The aim is to support new investments in projects supporting the blue economy and climate action and environmental sustainability.

Additionality and Impact

This operation supports SMEs that promote the sustainable blue economy. The project will support smaller, innovative and high-growth companies investing in a sustainable and resource efficient blue economy. The operation thus helps improve access for smaller, innovative blue economy businesses to affordable financing. The operation will also ensure that investments follow a sustainable approach ensuring that these sectors can grow without depleting marine resources and securing long-term economic resilience. Investing in the blue economy also helps positioning the EU as a global leader in developing clean marine technologies, circular economy practices and develop the marine bioeconomy. Innovation will strengthen the EU's strategic autonomy and competitiveness.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Milestone
À l'examen
Approuvé
Signé
16 décembre 2025
19 décembre 2025
ARION BANK BLUE ECONOMY LOAN

