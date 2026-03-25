EQUIPPING HEALTHCARE FACILITIES IN MONTENEGRO

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Fiche récapitulative
- Santé - Santé humaine et action sociale
The project supports the construction of a new general hospital in Pljevlja, replacing outdated facilities to improve service accessibility in northern Montenegro; the construction of the new city Kvart health centre in Podgorica, which will address overburdened primary healthcare services due to rapid urban expansion and the construction of a new haematology clinic within the clinical center of Montenegro, which will enhance cancer diagnosis and treatment. Additionally, over 30 public healthcare institutions will benefit from investments in modern medical equipment, such as magnetic resonance imaging, computed tomography scanners, and x-ray machines among others, reducing diagnostic waiting times and enhancing service delivery. The project is part of a broader programme to modernise Montenegro's health sector, involving also the International Atomic Energy Agency lead project for breast cancer imaging and supported by the Bank's catalytic role in enabling this cooperation.
The project strengthens Montenegro's public healthcare system by building three new hospitals and upgrading over 30 facilities, improving health outcomes and service quality while supporting economic growth, EU-aligned reforms, and progress toward EU accession through modern, sustainable infrastructure.
The project is considered to be Paris aligned because i) it meets the low carbon criteria as set out in the Climate Bank Roadmap (Annex 2, Table I Human Capital) and ii) is assessed as not materially at risk from physical climate hazards. In this context, the physical climate risk for this project is considered Low.
The promoter shall ensure that implementation of the project will be done in accordance with the EIB's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement legislation.
Under EFSD+ Guarantee
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
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