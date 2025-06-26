ORION - CORE THERAPEUTICS III

Fiche récapitulative
The project supports the promoter’s research and development (R&D) investments over the next two years, focusing on the discovery and clinical development of innovative human medicinal products that address unmet medical needs, including pain, oncology, and other selected therapeutic areas.
By supporting the promoter, the aim is to advance R&D in the pharmaceutical sector while encouraging the generation of scientific knowledge and promoting innovation within this strategically important sector in the European Union.
The Promoter is a European pharmaceutical company continuously developing new drugs and treatment methods. In addition to its own Research and Development (R&D) capabilities, the Promoter has developed a well-established network of collaborations with universities, research institutions and reputed industry partners. Companies producing innovative high-quality products are key drivers of economic growth, productivity and a source of high value-added employment. By financing the Project, the EIB supports Orion's high quality R&D activities, and thus contributes to Europe's industrial competitiveness and economic growth. Orion's commitment to R&D will help to maintain highly skilled staff engaged in R&D activities in Europe.
The EIB support to this operation is expected to provide tangible value-added benefit, positively contributing to the Promoter's R&D investments by lowering the associated cost of financing and offering loan maturity beyond the tenor usually offered by commercial banks.
Where and if applicable, and based on a risk-based approach as defined in the EIB Group Environmental and Social Policy, the requirements of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU as amended by Directive 2014/52/EU, will be checked during appraisal.
The Bank will require that all project contracts are procured in accordance with the applicable EU procurement legislation.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.