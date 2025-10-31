Recherche FR menu
 
 Page d'accueil

Le Groupe BEI est très attaché à l’égalité de genre, un moteur d’activité essentiel. À l’occasion de la Journée internationale des femmes, nous réaffirmons notre engagement à investir dans des projets et des initiatives qui promeuvent l’autonomisation et le perfectionnement professionnel des femmes.

Pour en savoir plus sur l’égalité entre les sexes  
Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

BNP PARIBAS LEASING AGRI LOAN SMES & MIDCAPS

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Secteur(s)
Lignes de crédit : 200 000 000 €
Date(s) de signature
2/03/2026 : 200 000 000 €
Lien vers la source
Fiche technique
BNP PARIBAS LEASING AGRI LOAN SMES & MIDCAPS
Autres liens
Fiche récapitulative
BNP PARIBAS LEASING AGRI LOAN SMES & MIDCAPS
Projet apparenté
PAN-EUROPEAN AGRICULTURAL PROGRAMME

Fiche récapitulative

Date de publication
9 mars 2026
Statut
Référence
Signé | 02/03/2026
20240870
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BNP PARIBAS LEASING AGRI LOAN SMES & MIDCAPS
BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
not applicable
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The pan European facility will support projects carried out by small and medium sized enterprises (SMEs) and Midcaps in several EU countries, with partial dedication to Climate Action and Environmental Sustainability.

The aim is to enable the intermediary to fund investment projects in the agricultural sector carried out SMEs across EU and enhance access to financing for SMEs, fostering economic growth, innovation, and job creation. Up to 30% of the scheme will be dedicated to supporting SMEs in implementing green investments to enhance their environmental performance.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The proposed operation falls within the scope of the EIB's Environmental and Social Standards - "Standard 11 Intermediated Finance". The Borrower / Financial Intermediary has adequate capacity, systems and processes in place for identifying, assessing, managing and monitoring environmental, climate and social (ECS) risks related to the potential sub-projects benefitting from EIB support. The Final beneficiaries will be required to comply with applicable national and EU legislation in respect of environmental and social matters, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Milestone
À l'examen
Approuvé
Signé
31 octobre 2025
2 mars 2026
Projets associés
Projet apparenté
PAN-EUROPEAN AGRICULTURAL PROGRAMME
Lien vers la source
Fiche récapitulative
BNP PARIBAS LEASING AGRI LOAN SMES & MIDCAPS
Autres liens
Fiche technique
BNP PARIBAS LEASING AGRI LOAN SMES & MIDCAPS

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes