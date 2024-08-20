ZSE POWER DISTRIBUTION NETWORK INVESTMENTS

Fiche récapitulative
The project will support ZSE Group's investments in the electricity distribution network. Specifically, these concern: - the construction and refurbishment of High Voltage (HV), Medium Voltage (MV) and Low Voltage (LV) overhead lines and underground cables; - the construction, extension and refurbishment of secondary substations; - the installation of new transformers and refurbishment of existing ones; - the automation and tele-control systems.
The aim is to support the upgrade, digitalisation and extension of the promoter's HV electricity distribution networks in both West and East part of Slovakia, over the period 2025-2026.
Some schemes may fall under Annex II of the environmental impact assessment (EIA) Directive 2011/92/EU (as amended by Directive 2014/52/EU), which requires the competent national authority to determine the need for an EIA. The schemes are expected to have limited environmental impact. The environmental and social due diligence will follow the programme lending approach according to the EIB's procedures and standards. It will focus on the promoter's capacity to implement the programme in line with the EIB environmental and social standards and requirements. The project is expected to contribute to climate action and environmental sustainability (CA&ES) objectives, in particular to climate mitigation
The promoter shall ensure that contracts for implementation of the project will be tendered in accordance with the applicable EU procurement legislation, Directive 2014/23/EU / 2014/24/EU / 2014/25/EU as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.