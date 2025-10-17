WALLONIE ENTREPRENDRE RENEWABLE ENERGY FL

Signature(s)
Fiche récapitulative
- Industrie - Industrie manufacturière
- Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
- Transports - Transports et entreposage
The framework loan (FL) with the intermediary, Wallonie Entreprendre, will support mainly private companies developing small and medium-sized renewable energy projects in the Walloon region of Belgium. The FL will be fully dedicated to Climate Action and Environmental Sustainability.
The aim is to provide loans to sub-projects in the renewable energy, energy storage, and related infrastructure sectors, while also addressing the market constraints faced by small and medium-sized enterprises (SMEs) as well as mid-caps in obtaining financing. EIB funds offer attractive and flexible terms, which will ease access to finance and thereby facilitate the implementation of eligible sub-projects. The project will generate environmental benefits and contribute to the EU's Climate Action and Environmental Sustainability objectives.
This project will generate environmental benefits by supporting sub-projects that help mitigate climate change. Due to their technical characteristics, the individual sub-projects to be proposed under the project fall under Annex II of Directive 2011/92/EU amended by the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU, leaving it to the national competent authority to determine whether an EIA is required, according to Annex III of the aforementioned Directive. The Financial Intermediary will need to have in place the necessary procedures to ensure that final beneficiaries implement the sub-projects receiving EIB financing in compliance with the national legislation and the relevant ElB's Environmental and Social Standards as well as international treaties and conventions signed and ratified by or otherwise applicable and binding in the country. The project will be appraised and monitored in line with the EIB's policies, including the Environmental and Social Sustainability Framework. The project is expected to contribute to CA&ES objectives, in particular to climate change mitigation and pollution prevention and control.
The EIB will require the Financial Intermediary to take all requisite measures to ensure that any procurement procedures carried out by the final beneficiaries of the sub-projects that the EIB finances under this project are implemented in accordance with applicable EU procurement legislation, Directive 2014/23/EU, 2014/24/EU and 2014/25/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC and Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
