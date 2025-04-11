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ALFASIGMA INNOVATIVE DRUGS RDI II

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 150 000 000 €
Industrie : 150 000 000 €
Date(s) de signature
27/06/2025 : 150 000 000 €
Autres liens
Related public register
10/07/2025 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ALFASIGMA INNOVATIVE DRUGS RDI II

Fiche récapitulative

Date de publication
3 juillet 2025
Statut
Référence
Signé | 27/06/2025
20240568
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ALFASIGMA INNOVATIVE DRUGS RDI II
ALFASIGMA SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 150 million
EUR 613 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will finance the Promoter's research, development and innovation (RDI) activities 2025-2027 targeting innovative medicines focused on gastroenterology, immune-mediated conditions and rare diseases.

The aim is to support RDI in developing medicinal products to address unmet medical needs, promoting activities that generate significant positive impacts on knowledge, technology, and the environment. This is achieved through creating innovative processes and products, as well as enhancing skills development and upgrading.

Additionnalité et impact

The Project focuses on the research, development and commercialisation of medicinal products to improve the survival and quality of life of patients, by an established European Company. Therefore, the Project is aligned with the Pharmaceutical Strategy for Europe and the Strategic Plan for Horizon Europe 2025-2027 addressing the policy considerations for Cluster 1: Tackling disease and reducing disease burden, whilst contributing to the EIB's Innovation, Digital and Human Capital (IDHC) public policy goal.


The financing of this Project supports RDI activities, which generate significant positive knowledge, technology and environmental externalities, through the creation of innovative processes and products and through skills development and upgrading.


The EIB facility improves the diversification of the Borrower's financing sources and provides the company with access to long-term financing combined with flexible drawdown conditions, which better aligns with the time horizon and inherently higher level of uncertainty associated with RDI activities.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Where and if applicable, and based on a risk-based approach as defined in the EIB Group's Environmental and Sustainability Policy, the requirements of the Environmental Impact Assessment (EIA) 'Directive 2011/92/EU (as amended by Directive 2014/52/EU), will be checked during appraisal.

The EIB requires that all project contracts are procured in accordance with the applicable EU procurement legislation.

Étapes
À l'examen
Approuvé
Signé
11 avril 2025
27 juin 2025
Documents liés
10/07/2025 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ALFASIGMA INNOVATIVE DRUGS RDI II

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ALFASIGMA INNOVATIVE DRUGS RDI II
Date de publication
10 Jul 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
241287657
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20240568
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
10/07/2025 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ALFASIGMA INNOVATIVE DRUGS RDI II
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Fiche récapitulative
ALFASIGMA INNOVATIVE DRUGS RDI II
Fiche technique
ALFASIGMA INNOVATIVE DRUGS RDI II

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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