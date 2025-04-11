ALFASIGMA INNOVATIVE DRUGS RDI II

Fiche récapitulative
The project will finance the Promoter's research, development and innovation (RDI) activities 2025-2027 targeting innovative medicines focused on gastroenterology, immune-mediated conditions and rare diseases.
The aim is to support RDI in developing medicinal products to address unmet medical needs, promoting activities that generate significant positive impacts on knowledge, technology, and the environment. This is achieved through creating innovative processes and products, as well as enhancing skills development and upgrading.
The Project focuses on the research, development and commercialisation of medicinal products to improve the survival and quality of life of patients, by an established European Company. Therefore, the Project is aligned with the Pharmaceutical Strategy for Europe and the Strategic Plan for Horizon Europe 2025-2027 addressing the policy considerations for Cluster 1: Tackling disease and reducing disease burden, whilst contributing to the EIB's Innovation, Digital and Human Capital (IDHC) public policy goal.
The financing of this Project supports RDI activities, which generate significant positive knowledge, technology and environmental externalities, through the creation of innovative processes and products and through skills development and upgrading.
The EIB facility improves the diversification of the Borrower's financing sources and provides the company with access to long-term financing combined with flexible drawdown conditions, which better aligns with the time horizon and inherently higher level of uncertainty associated with RDI activities.
Where and if applicable, and based on a risk-based approach as defined in the EIB Group's Environmental and Sustainability Policy, the requirements of the Environmental Impact Assessment (EIA) 'Directive 2011/92/EU (as amended by Directive 2014/52/EU), will be checked during appraisal.
The EIB requires that all project contracts are procured in accordance with the applicable EU procurement legislation.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.