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SBCI - LOAN FOR SMES

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Irlande : 200 000 000 €
Lignes de crédit : 200 000 000 €
Date(s) de signature
20/12/2024 : 200 000 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
1 octobre 2024
Statut
Référence
Signé | 20/12/2024
20240486
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SBCI - LOAN FOR SMES
ACCEPTABLE BANK(S),STRATEGIC BANKING CORPORATION OF IRELAND
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
not applicable
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The operation will support small and medium sized businesses (SMEs) as well as mid-caps in Ireland, by providing finance to SBCI and other non-bank lenders (leasing companies, asset financiers, credit unions) in the country.

The aim is to support eligible small/medium projects carried out by the target beneficiaries.

Additionnalité et impact

SBCI's objective is to support SMEs and Midcaps (up to 30%) in Ireland to invest, innovate and to scale with this new financing. SBCI provides loans to financial sub-intermediaries, which on-lend the EIB funding as loans directly to eligible companies in Ireland. Financial sub-intermediaries may also include non-bank lenders (e.g. leasing companies, asset financiers, etc.) which often have limited access to favourable long-term funding otherwise. Specifically, these intermediaries shall be incentivised to lend to SMEs and VSMEs (Very Small and Medium Enterprises), the backbone of the Irish economy.

By providing dedicated funding via this EIB loan to various SME-financiers, SBCI pursues the objective of deepening the financial market in Ireland, which is highly concentrated across three commercial banks. In addition, the provision of this EIB-operation can provide lenders with certainty around the availability of long-term finance. Enabling lenders to lend to borrowers at longer tenors can help to alleviate the tenor constraints which limit long-term investment by SMEs and VSMEs.

The operation targets 2% CAES (Climate Action and Environmental Sustainability) contribution in line with the applicable standard for Loan for SMEs.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The proposed operation falls within the scope of the EIB's Environmental and Social Standards - "Standard 11 Intermediated Finance". The Borrower / Financial Intermediary has adequate capacity, systems and processes in place for identifying, assessing, managing and monitoring environmental, climate and social (ECS) risks related to the potential sub-projects benefitting from EIB support. The Final beneficiaries will be required to comply with applicable national and EU legislation in respect of environmental and social matters, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Étapes
À l'examen
Approuvé
Signé
20 novembre 2024
20 décembre 2024

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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