BRAC BANK GREEN LOAN FOR MSMES

Signature(s)

Montant
60 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Bangladesh : 60 000 000 €
Lignes de crédit : 60 000 000 €
Date(s) de signature
30/12/2025 : 20 000 000 €
30/12/2025 : 40 000 000 €
Fiche récapitulative

Date de publication
17 décembre 2024
Statut
Référence
Signé | 30/12/2025
20240407
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BRAC BANK GREEN LOAN FOR MSMES
BRAC BANK PLC
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 60 million
not applicable
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Green credit line to BRAC Bank to accelerate the transition to sustainable and circular production in the Bangladeshi private sector across the ready-made garment, textile and other export-focused sectors.

EIB will provide a green credit line to BRAC Bank PLC (Offshore Banking Unit) to support the private sector transition towards circular and green practices. The EIB financing, along with technical assistance delivered in parallel under the SWITCH to Circular Economy Initiatives program, will help scale up investments in energy efficiency, green transportation, clean energy and circularity in the private sector.

Additionality and Impact

EIB is providing a loan to BRAC Bank up to EUR 60 million with a tenor up to 12 years to finance green and circular projects of the private sector.

Bangladesh is a key trading partner for the EU and an important manufacturing hub for global supply chains. Garment and textile sectors are the main drivers of its economic growth and contribute to 85% of the exports. However, the private sector faces mounting demands from key trade partners to embrace circular economy practices and improve their manufacturing standards.

In response to this context, the EIB is providing a 100% Climate Action and Environmental Sustainability (CA&ES) loan to BRAC Bank as part of the EU's green push for sustainable and circular value chains. By partnering with BRAC Bank, the EIB facility will address the funding gap in the uptake of green and circular business models by local producers in resource-intensive sectors, such as garment and textile. In combination with the technical assistance provided in parallel under the Switch to Circular Economy Value Chains, the financing will stimulate market demand and support BRAC Bank's lending to circular economy. 

The investment will advance several SDGs and contribute to the EU's Circular Economy Action Plan.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Milestone
À l'examen
Approuvé
Signé
21 mars 2025
30 décembre 2025
Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BRAC BANK GREEN LOAN FOR MSMES
Date de publication
25 Mar 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
239153997
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20240407
Secteur(s)
Lignes de crédit
Régions
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Bangladesh
Disponible au public
Télécharger maintenant
