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AFFORDABLE HOUSING ERSTE BANK IV

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Autriche : 200 000 000 €
Aménagement urbain : 200 000 000 €
Date(s) de signature
20/03/2025 : 50 000 000 €
20/03/2025 : 150 000 000 €
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07/05/2025 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AFFORDABLE HOUSING ERSTE BANK IV
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Fiche récapitulative

Date de publication
5 mai 2025
Statut
Référence
Signé | 20/03/2025
20240358
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
AFFORDABLE HOUSING ERSTE BANK IV
ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 400 million
EUR 1200 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The operation is aimed at supporting the construction of new affordable housing units in Austria

The operation is aimed at supporting the construction of new affordable housing units in Austria.

Additionnalité et impact

The Project comprises the construction of some 3,800 new social and affordable housing units, contributing to the promotion of Integrated Urban Development in Austrian cities.


Addressing Austria's severe housing shortage, driven by strong nationwide demand, is crucial. The EIB's project will contribute to address the market gap caused by the limited availability of affordable housing. This financial support is essential for maintaining low rental levels and fostering the development of sustainable communities.


The EIB's investment schemes are part of well-defined local urban development plans aimed at promoting social diversity and meeting the high demand for social housing in Austrian cities. By providing long-term financing at competitive rates, the EIB addresses the market failure in the housing sector, where private financing options are insufficient to meet the needs of low and middle-income households.


A key value-added aspect of the EIB's involvement is the provision of financing on favorable terms, including a long draw-down period that aligns with the funding requirements during the investment phase. This long-term financing is crucial given the extended nature of housing investments and its positive impact on the overall project cost.


Ultimately, the EIB's financing will contribute to a more balanced local residential market and an increased housing supply in Austrian cities. This will help address the existing housing needs of low and middle-income households, ensuring that rent levels remain affordable.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Étapes
À l'examen
Approuvé
Signé
17 décembre 2024
20 mars 2025
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AFFORDABLE HOUSING ERSTE BANK IV
Date de publication
7 May 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
234085285
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20240358
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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