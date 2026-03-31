RIGA DISTRICT HEATING

Fiche récapitulative
The project will finance a four-year investment programme concerning the rehabilitation of the district heating network in Riga city.
In line with the EU and national energy efficiency objectives, the project will improve the energy efficiency and ensure the security of supply of the district heating system in Riga.
Based on its technical characteristics, the project (consisting of reconstruction of district heating pipelines) is not expected to be subject to any Annexes of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2011/92/EC as amended by Directive 2014/52/EC), which will be confirmed during appraisal. Based on available information at this stage, the environmental impacts of the project are expected to be minor and related mainly to noise, vibration, dust, and traffic disruption, and mostly temporary during the construction, which will be mitigated through appropriate site organisation and construction management.
As a public undertaking operating in the utility sector, the Promoter is subject to public procurement and its procurement procedures need to be in line with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2014/23/EU, 2014/25/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC), as transposed in the national legislation, with publication of the tender and award notices in the Official Journal of the European Union, as and where required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.