ARDIAN NATURE BASED SOLUTIONS FUND

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Secteur(s)
Agriculture, pêche, sylviculture : 50 000 000 €
Date(s) de signature
11/11/2025 : 5 000 000 €
11/11/2025 : 5 000 000 €
11/11/2025 : 10 000 000 €
11/11/2025 : 30 000 000 €
Fiche technique
ARDIAN NATURE BASED SOLUTIONS FUND
Fiche récapitulative

Date de publication
10 décembre 2024
Statut
Référence
Signé | 11/11/2025
20240330
Nom du projet
ARDIAN NATURE BASED SOLUTIONS FUND
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 250 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

A fund focusing on nature-based solutions through forestry projects and sales of carbon credits.

The Fund will invest in nature based solutions projects including reforestation, afforestation and wetlands and mangrove restoration projects. Primarily emerging markets in non-OECD countries will be targeted, with the objective to promote climate resilience, protect nature ecosystems, which are anticipated to deliver biodiversity and social co-benefits. The Fund will contribute to climate adaptation targets by creating nature-based carbon credits with environmental integrity.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Fund will be required to develop an environmental and social policy and establish and maintain the appropriate environmental and social risk management system to identify, assess, manage, monitor and report environmental and social risks and impacts so as to comply with the environmental and social requirements of the Bank. The Fund will be required to identify and assess the environmental and social risks, impacts and opportunities as part of the standard due diligence process for each underlying investment, thereby ensuring that the investments are in compliance with applicable national and EU environmental and social legislation as well as the relevant EIB's Environmental and Social Standards. Details of the Fund's environmental and social due diligence procedures as well as the capacity of the Fund Manager to implement the environmental and social risk management system will be reviewed during appraisal.

The Bank will require the Fund Manager to take all requisite measures to ensure that contracts for implementation of the projects financed by the Fund will be tendered in line with the Bank's Guide to Procurement.

Milestone
À l'examen
Approuvé
Signé
16 juillet 2025
11 novembre 2025
Fiche récapitulative
ARDIAN NATURE BASED SOLUTIONS FUND
Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ARDIAN NATURE BASED SOLUTIONS FUND
Date de publication
18 Jul 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
246599163
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20240330
Secteur(s)
Agriculture, pêche, sylviculture
Régions
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique +PTOM
Pays d'Amérique latine & Asie
Pays
Régional - Afrique
Régional - Amérique latine
Régional - Asie
Régional - Amérique centrale
Disponible au public
Télécharger maintenant
