Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

EIFFEL ENERGY TRANSITION III CO-FINANCING

Signature(s)

Montant
70 000 000 €
Secteur(s)
Énergie : 70 000 000 €
Date(s) de signature
31/07/2025 : 70 000 000 €
Lien vers la source
Fiche technique
EIFFEL ENERGY TRANSITION III CO-FINANCING
Autres liens
Fiche récapitulative
EIFFEL ENERGY TRANSITION III CO-FINANCING
Related public register
20/05/2025 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EIFFEL ENERGY TRANSITION III CO-FINANCING

Fiche récapitulative

Date de publication
5 septembre 2024
Statut
Référence
Signé | 31/07/2025
20240315
Nom du projet
EIFFEL ENERGY TRANSITION III CO-FINANCING
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 70 million
EUR 1000 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

The project consists in a co-investment facility of up to EUR 70m alongside Eiffel Energy Transition III, an infrastructure debt programme managed by Eiffel Investment Group. The EIB facility will be used to co-finance small European-based renewable energy projects proposed by Eiffel Energy Transition III programme.

The aim is to develop renewable energy plants and energy efficiency schemes. These will contribute to progressing on the national and EU energy and climate goals, notably in relation to the decarbonisation of electricity production in the EU, the decrease of reliance on fossil fuels and the security of energy supply.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Details of the infrastructure fund's environmental and social due diligence procedures for ensuring compliance with national legislation, the principles and standards of relevant EU legislation and EIB's Environmental and Social Standards, as well as the capacity of the promoter to assess and monitor environmental and social risks and impacts, will be reviewed during appraisal.

The Bank will require the promoter to take all the requisite measures to ensure that contracts for the implementation of the projects financed by the sub-fund will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation.

Milestone
À l'examen
Approuvé
Signé
15 mai 2025
31 juillet 2025
Documents liés
20/05/2025 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EIFFEL ENERGY TRANSITION III CO-FINANCING
Lien vers la source
Fiche récapitulative
EIFFEL ENERGY TRANSITION III CO-FINANCING
Autres liens
Fiche technique
EIFFEL ENERGY TRANSITION III CO-FINANCING

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EIFFEL ENERGY TRANSITION III CO-FINANCING
Date de publication
20 May 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
241276461
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20240315
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pays de l’UE
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
20/05/2025 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - EIFFEL ENERGY TRANSITION III CO-FINANCING
Autres liens
Fiche récapitulative
EIFFEL ENERGY TRANSITION III CO-FINANCING
Fiche technique
EIFFEL ENERGY TRANSITION III CO-FINANCING

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes