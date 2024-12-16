EDUCATION ET DEVELOPPEMENT VILLE DE LILLE

The new and upgraded infrastructure financed by the EIB will accelerate the modernisation of teaching and learning environments in terms of pedagogical appropriateness, energy efficiency, quality, health and safety, improving the provision of pre-primary and primary education. The Project will therefore help to finance infrastructure that will promote positive externalities, including inclusive economic growth and increased knowledge, productivity, climate and environmental externalities.

The EIB's advice ensures the technical and economic quality of the investment through the disbursement conditions. Monitoring reports will ensure compliance with disbursement conditions and undertakings.





The long-term financing granted by the EIB will help to make the investment more cost-efficient for the borrower and will allow it to diversify its sources of financing. The possibility of obtaining a fixed rate over a long maturity, the repayment deferral and the flexibility offered during drawings are elements which will make it possible to adapt/spread the debt burden.