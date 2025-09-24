RAIFFEISEN UKRAINE GUARANTEE FACILITY II

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Fiche récapitulative
- Lignes de crédit - Lignes de crédit
The project concerns an EU4Business Guarantee Facility (GF) - Partial Portfolio Guarantee to Raiffeisen Bank in Ukraine.
The aim is to enable the intermediary to improve lending terms and conditions and thus provide wider access to finance for micro-, small- and medium-sized enterprises in the country.
This operation aims to support private sector development and provide financing to projects promoted by MSMEs in Ukraine, through a guarantee to Raiffeisen Bank Ukraine, thereby contributing to promote inclusive growth, sustain employment and reinforce long-term economic resilience.
The war triggered by the Russian invasion in February 2022 have disrupted and rerouted global supply chains, negatively impacting Ukrainian MSMEs. Migration of the workforce and a reduction in consumer demand have hampered business activity and economic growth. MSMEs, particularly those located near conflict zones, have been hit particularly hard, and many have been forced to relocate their operations, either to other parts of Ukraine or neighboring countries.
Thanks to this guarantee, the bank will be incentivised to enhance access to finance for riskier MSMEs by improving financing terms, including in the form of reduced collateral requirements and/or lower interest rates.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.