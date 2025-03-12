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        VENICE AIRPORT RESILIENCE & SUSTAINABILITY PLAN

        Signature(s)

        Montant
        80 000 000 €
        Pays
        Secteur(s)
        Italie : 80 000 000 €
        Transports : 80 000 000 €
        Date(s) de signature
        1/07/2026 : 80 000 000 €
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        19/03/2025 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VENICE AIRPORT RESILIENCE & SUSTAINABILITY PLAN
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        Italy: EIB provides €80 million to improve energy efficiency and sustainability at Venice Marco Polo Airport
        Projet apparenté
        ITALIAN AIRPORTS RESILIENCE&SECURITY UPGRADE PL

        Fiche récapitulative

        Date de publication
        18 février 2025
        Statut
        Référence
        Signé | 01/07/2026
        20240188
        Nom du projet
        Promoteur – Intermédiaire financier
        VENICE AIRPORT RESILIENCE & SUSTAINABILITY PLAN
        SAVE SPA
        Montant BEI envisagé (montant approximatif)
        Coût total (montant approximatif)
        EUR 80 million
        EUR 186 million
        Lieu
        Secteur(s)
        Description
        Objectifs

        The project concerns the electrification of airport operations, digitalisation and operational resilience upgrades, under the Venice airport 2021 Masterplan. Related works consist of the implementation of low carbon infrastructure, acquisition of electrical vehicles, upgrade of the electrical network, IT systems (including cybersecurity), waste management, runoff water treatment and other decarbonisation measures.

        The aim is to finance the airport's Roadmap to Net Zero Carbon Emissions, through the electrification of ground handling operations, improvement of operational resilience, maintenance of the highest levels of safety and security, and upgrading the airport's equipment, systems and utilities.

        Aspects environnementaux
        Passation des marchés

        The airport Masterplan, and therefore the Project components, fall under Annex II of the Directive 2011/92/EU amended by the Directive 2014/52/EU on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment (EIA Directive). As per the concession contract the Masterplan must undergo an EIA procedure and has therefore been screened in by the Competent Authority. Any alignment to this and to other national and EU environmental legislation, including the EU Directive on Energy Performance of Buildings and the status of any pre-existing development consents, will be reviewed and assessed during appraisal.

        The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if at the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is subject to the EU public procurement legislation then the European Commission will be duly informed, which will require the promoter to apply those rules.

        Étapes
        À l'examen
        Approuvé
        Signé
        12 mars 2025
        1 juillet 2026
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        Clause de non-responsabilité

        Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
        Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

        Documents

        Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - VENICE AIRPORT RESILIENCE & SUSTAINABILITY PLAN
        Date de publication
        19 Mar 2025
        Langue
        anglais
        Sujet général
        Prêts
        Numéro du document
        216982600
        Thématique du document
        Information Environnementale
        Type de document
        Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
        Numéro du projet
        20240188
        Secteur(s)
        Transports
        Régions
        Union européenne
        Pays
        Italie
        Disponible au public
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        Fiche technique
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        Informations et observations générales

        La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
        Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
        Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
        Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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        Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

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        La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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