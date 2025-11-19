CA TRANSITIONS & ENERGIES RENEWABLE ENERGY FL

The EIB will provide a funding line to Groupe Crédit Agricole to finance onshore wind and solar PV projects in France.





By channelling EIB funds at improved pricing and tenor conditions for Final Beneficiaries, the initiative accelerates renewable energy investments, especially for smaller projects that often lack access to long-term finance. This intermediated approach enables EIB to reach smaller projects unavailable via direct lending, while also supporting the Intermediary's sustainability strategy and diversifying its funding sources. The operation aligns with EU Competitiveness Compass and Action Plan for Affordable Energy.





The Project is expected to generate significant economic and social benefits, supplying clean, renewable energy at costs lower than fossil fuels, aiding economic recovery, and supporting quality jobs and sustainable growth in the green sector. Leveraging market-based instruments, the operation further aids the integration of renewables in the energy market.





This financing directly supports EIB's priorities - Renewables, Climate Action, Environmental Sustainability, and socio-economic cohesion- while advancing France's 2030 decarbonisation goals. The project addresses market failures by reducing carbon emissions and air pollution, yielding public health and resilience benefits not reflected in market prices. The operation demonstrates EIB value added alongside national incentives, benefiting from strong governance and robust project management.