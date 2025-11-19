Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fiche récapitulative

Date de publication
15 décembre 2025
Statut
Référence
Signé | 10/12/2025
20240068
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TECH-EU ADVANCED SEMICONDUCTOR R&D MANUFACTURING
STMICROELECTRONICS NV
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 1000 million
EUR 2644 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project relates to the promoter's semiconductor research, development, innovation and manufacturing activities for the development of the next generation of energy efficiency, resources saving and environment protection semiconductor technologies, devices and solutions.

The project concerns investments in research and development activities on innovative technologies and components (e.g. chips, integrated circuits, and sensors) as well as investments in innovative production lines of advanced semiconductor devices. The activities will be carried out in Italy and France over the period 2025-2027.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Where and if applicable, and based on a risk-based approach as defined in the EIB Group environmental and social policy, the requirements of the Environmental Impact Assessment Directive 2011/92/EU as amended by Directive 2014/52/EU, Birds Directive 2009/147/EC and Habitats Directive 92/43/EEC will be checked during appraisal.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions.

Milestone
À l'examen
Approuvé
Signé
19 novembre 2025
10 décembre 2025
Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TECH-EU ADVANCED SEMICONDUCTOR R&D MANUFACTURING
Date de publication
16 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
251700005
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20240068
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Italie
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
