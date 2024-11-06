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NXP EUROPEAN SEMICONDUCTOR RDI

Signature(s)

Montant
1 000 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Roumanie : 90 000 000 €
Autriche : 140 000 000 €
Allemagne : 190 000 000 €
France : 200 000 000 €
Pays-Bas : 380 000 000 €
Industrie : 1 000 000 000 €
Date(s) de signature
13/01/2025 : 30 000 000 €
22/11/2024 : 60 000 000 €
13/01/2025 : 140 000 000 €
13/01/2025 : 190 000 000 €
22/11/2024 : 200 000 000 €
22/11/2024 : 380 000 000 €
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08/11/2024 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NXP EUROPEAN SEMICONDUCTOR RDI
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Fiche récapitulative

Date de publication
28 novembre 2024
Statut
Référence
Signé | 22/11/2024
20240024
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
NXP EUROPEAN SEMICONDUCTOR RDI
NXP BV
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 1000 million
EUR 2106 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will support the promoter's research, development and innovation (RDI) investments in a wide range of semiconductor products in the area of Automotive, IoT, Mobile, and Communication Infrastructure. RDI investments will focus in particular on microcontrollers, application processors, communication processors, connectivity chipsets, analogue and interface devices, RF power amplifiers, security controllers and sensors.

The aim is to develop next generation of semiconductor devices and solutions. RDI investments will contribute to build state-of-the-art European chip ecosystem and will involve investment in five EU countries.

Additionnalité et impact

With the financing of this project, the bank supports the promoter to implement a sustainable European semiconductor RDI programme aiming at exploring new technological niches where EU can develop lasting competitive advantages and secure a technological edge over other regions. Consequently, it also supports the EU Chips Act whose scope is to strengthen the semiconductor market in the EU to ensure a secure and competitive supply of chips. The project also further advances knowledge spillovers within the sector and enhances the creation of skilled workers in the semiconductor industry. Demand for skilled labour is already high and could easily rise in the next decade. 

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Semiconductor RDI activities are not specifically covered by Annexes I & II of the environmental impact assessment (EIA) Directive 2011/92/EC (as amended by EIA Directive 2014/52/EU).

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions.

Étapes
À l'examen
Approuvé
Signé
6 novembre 2024
22 novembre 2024
Documents liés
08/11/2024 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NXP EUROPEAN SEMICONDUCTOR RDI
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NXP EUROPEAN SEMICONDUCTOR RDI
Date de publication
8 Nov 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
228037750
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20240024
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Pays-Bas
France
Allemagne
Autriche
Roumanie
Disponible au public
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Lien vers la source
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08/11/2024 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - NXP EUROPEAN SEMICONDUCTOR RDI
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
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