NXP EUROPEAN SEMICONDUCTOR RDI

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Fiche récapitulative
The project will support the promoter's research, development and innovation (RDI) investments in a wide range of semiconductor products in the area of Automotive, IoT, Mobile, and Communication Infrastructure. RDI investments will focus in particular on microcontrollers, application processors, communication processors, connectivity chipsets, analogue and interface devices, RF power amplifiers, security controllers and sensors.
The aim is to develop next generation of semiconductor devices and solutions. RDI investments will contribute to build state-of-the-art European chip ecosystem and will involve investment in five EU countries.
With the financing of this project, the bank supports the promoter to implement a sustainable European semiconductor RDI programme aiming at exploring new technological niches where EU can develop lasting competitive advantages and secure a technological edge over other regions. Consequently, it also supports the EU Chips Act whose scope is to strengthen the semiconductor market in the EU to ensure a secure and competitive supply of chips. The project also further advances knowledge spillovers within the sector and enhances the creation of skilled workers in the semiconductor industry. Demand for skilled labour is already high and could easily rise in the next decade.
Semiconductor RDI activities are not specifically covered by Annexes I & II of the environmental impact assessment (EIA) Directive 2011/92/EC (as amended by EIA Directive 2014/52/EU).
The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
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Mécanisme de traitement des plaintes
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