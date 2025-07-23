LE HAVRE ACCESSIBILITE QUARTIERS SUD

Signature(s)
Fiche récapitulative
- Transports - Transports et entreposage
The operation concerns the extension of the tramway network of Le Havre to the Quartiers Sud, a wide post-industrial area undergoing a process of urban regeneration. In detail, the project will finance a new tramway section of 3.2 km, 5 new stations and the acquisition of 3 trams. This is part of a wider programme to extend the tramway network of Le Havre, including also a new branch of 10.8 km which is not part of the EIB's operation.
The aim is to improve the quality and attractiveness of public transport services in Le Havre. It should therefore reduce reliance on passenger cars and their modal share of urban mobility, limit their associated environmental impacts and improve the economic, environmental and social performance of the urban public transport network. The expected results of the project are in terms of savings in travel and waiting time for users, improved accessibility to places of study and work through more efficient and affordable public transport and better environmental sustainability, particularly as regards reduced air pollution, greenhouse gas emissions and road accidents.
The project falls under annex II of the environmental impact assessment (EIA) Directive 2011/92/EU as amended by Directive 2014/52/EU and it was subject to an EIA procedure. It was declared of public utility on the 4th February 2025. The assessment of the project's environmental aspects will be carried out during appraisal, with reference to the EIA Directive, the Birds and the Habitat Directives and the Water Framework Directives.
The promoter has to ensure that contracts for implementation of the project will be tendered in accordance with the applicable EU procurement legislation, Directives 2014/24/EU, 2014/25/EU as well as Directive 92/13/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.