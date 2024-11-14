ARKEA EFFICACITE ENERGETIQUE FL

The FL operation will support financings of small and mid-size energy efficiency investments for the benefit of local public entities, local authorities (including syndicates and mixed unions "syndicats mixtes") and social housing organisms. The entire envelope will be dedicated to renewable energies (RE) investments, energy efficiency (EE) of existing buildings, therefore contributing to the Climate Action & Environmental

Sustainability (CA&ES) component. The operation will generate energy savings and addresses negative climate and environmental externalities, a market failure, through the reduction of carbon emissions and other air pollution.

On project quality, the project is supported by adequate capabilities of the promoter. In terms of project results, the projects are expected to have a positive economic return and are expected to generate a broader positive social benefit.

In addition, a transversal objective on improving access to finance in less developed and transition regions of France (cohesion area) is targeted considering the domestic and regional footprint on such areas of Credit Mutuel Arkea.