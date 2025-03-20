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UNICAJA RISK SHARING FOR SMES AND MIDCAPS

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 200 000 000 €
Lignes de crédit : 200 000 000 €
Date(s) de signature
18/06/2025 : 100 000 000 €
18/06/2025 : 100 000 000 €
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Communiqués associés
Espagne : la BEI et Unicaja mobilisent 400 millions d’euros de financements à l’appui des PME et des ETI

Fiche récapitulative

Date de publication
4 octobre 2024
Statut
Référence
Signé | 18/06/2025
20230919
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
UNICAJA RISK SHARING FOR SMES AND MIDCAPS
UNICAJA BANCO SAU
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
EUR 560 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The operation is a "de-linked risk sharing guarantee" aimed at providing new lending to small and medium sized businesses (SMEs) and mid-caps in Spain. The guarantee facility will be used to cover up to 50% of the credit risk associated with Unicaja's corporate and midcap loan portfolio.

The aim is to finance small/medium projects carried out by the beneficiaries.

Additionnalité et impact

The proposed transaction consists of a de-linked risk sharing guarantee between Unicaja and the EIB, under a partial delegation approach, aimed at creating additional lending capacity for SME & Midcap financing in Spain. This will be the first de-linked risk sharing operation with Unicaja. The guarantee aims to promote and accelerate private sector investments as well as facilitating access to finance for SMEs & Midcaps, a backbone in terms of growth and employment for the Spanish economy. The operation will help address the working capital, liquidity needs, and investment constrains of SMEs and Midcaps in Spain during a period of economic uncertainty. The challenges faced include elevated interest rates, core inflation, subdued domestic consumption, energy security issues and the ongoing war in Ukraine. The unemployment rate in Spain is 11.4% (as of September 2024, almost twice the EU average, which stands at 5.9%). The economic impacts have been widespread, as value-chains have been disrupted and consumer demand has slowed down due to the high unemployment and high inflation rates. SMEs and Midcaps are facing financial stress and without continuing to address their short-term liquidity and investment needs, the adverse economic effect could be long-lasting.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Étapes
À l'examen
Approuvé
Signé
20 mars 2025
18 juin 2025
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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