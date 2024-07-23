Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
KBC BANK FOCUSED LOAN FOR SMES AND MID-CAPS II

Signature(s)

Montant
300 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Belgique : 300 000 000 €
Lignes de crédit : 300 000 000 €
Date(s) de signature
30/09/2025 : 150 000 000 €
17/10/2024 : 150 000 000 €
KBC BANK FOCUSED LOAN FOR SMES AND MID-CAPS II

Fiche récapitulative

Date de publication
20 décembre 2024
Statut
Référence
Signé | 17/10/2024
20230894
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
KBC BANK FOCUSED LOAN FOR SMES AND MID-CAPS II
CBC BANQUE SA,KBC BANK NV
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 300 million
not applicable
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing of small scale projects carried out by small and medium-sized enterprises and mid-caps with high relevance in terms of sustainability and cohesion.

The aim is to enable access to finance for the target beneficiaries focusing on climate action and cohesion.

Additionality and Impact

The project supports the financing of small-scale projects caried out by SMEs and Mid-Caps with a particular focus on sustainability and/or social impact in Belgium. The project makes a very good policy contribution, as it addresses the constraints in access to finance for SMEs and Mid-Caps and gears attention to Climate Action & Environmental Sustainability (CA & ES) and social impact. The expected results include improvements in access to finance and financing conditions for financial beneficiaries, especially the frontrunners in the targeted policy areas of social impact and CA &ES, as well as additional advantages, such as sector certification. The EIB has played a cornerstone role in the scheme and is thus sending a signal to the market on the viability of projects built around CA & ES and social impact.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Milestone
À l'examen
Approuvé
Signé
23 juillet 2024
17 octobre 2024
Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

