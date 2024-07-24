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HAIZEA WIND GREEN LOAN

Signature(s)

Montant
35 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 35 000 000 €
Industrie : 35 000 000 €
Date(s) de signature
1/08/2024 : 35 000 000 €
Autres liens
Related public register
13/08/2024 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HAIZEA WIND GREEN LOAN
Projet apparenté
EU SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE LENDING ENVELOPE

Fiche récapitulative

Date de publication
7 mars 2024
Statut
Référence
Signé | 01/08/2024
20230806
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
HAIZEA WIND GREEN LOAN
HAIZEA BILBAO SL
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 35 million
EUR 83 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will support the promoter's Research, Development and Innovation (RDI) activities in the field of towers, monopiles and transition pieces for offshore wind farms, carried out in the existing site in Spain over the period 2024-26. Additionally, the green loan will finance selected investments to deploy Advanced Manufacturing Technologies (AMT), automation and digitalisation.

The aim is to allow the promoter to develop new solutions for the wind sector, improve operational efficiency and add production capacity for traditional and large diameters WTGs supporting structures.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project entails the expansion of an existing facility that might require an Environmental Impact Assessment (EIA) according to the Directive 2011/92/EU amended by the Directive 2014/52/EU. The outcome of the screening process carried out by the local competent environmental authorities and the environmental details will be verified during the Project due diligence.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if at the project appraisal, the EIB were to conclude that the Promoter is subject to the EU public procurement legislation then the European Commission will be duly informed, which will require the promoter to apply those rules.

Étapes
À l'examen
Approuvé
Signé
24 juillet 2024
1 août 2024
Documents liés
13/08/2024 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HAIZEA WIND GREEN LOAN
Projets associés
Projet apparenté
EU SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE LENDING ENVELOPE

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HAIZEA WIND GREEN LOAN
Date de publication
13 Aug 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
188212084
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20230806
Secteur(s)
Industrie
Régions
Union européenne
Pays
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
13/08/2024 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - HAIZEA WIND GREEN LOAN
Autres liens
Fiche récapitulative
HAIZEA WIND GREEN LOAN
Fiche technique
HAIZEA WIND GREEN LOAN
Projet apparenté
EU SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE LENDING ENVELOPE

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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