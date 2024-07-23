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AFFORDABLE HOUSING TIROLER SPARKASSE

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Autriche : 50 000 000 €
Aménagement urbain : 50 000 000 €
Date(s) de signature
24/07/2024 : 50 000 000 €
Autres liens
Related public register
25/07/2024 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AFFORDABLE HOUSING TIROLER SPARKASSE

Fiche récapitulative

Date de publication
20 février 2024
Statut
Référence
Signé | 24/07/2024
20230664
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
AFFORDABLE HOUSING TIROLER SPARKASSE
TIROLER SPARKASSE BANKAKTIENGESELLSCHAFT INNSBRUCK
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 150 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The operation will finance new social and affordable housing units in the Austrian State of Tirol. It will include a 25% climate action and environmental sustainability (CAES) component.

Final beneficiaries of the EIB financing will be limited-profit housing development companies, commercial property companies and local authorities.

Additionnalité et impact

The Project comprises the construction of some 750 new social and affordable housing units, contributing to the promotion of Integrated Urban Development across the Tyrol Federal State. The investment schemes will be part of well-defined integrated local urban development plans and will facilitate the development of sustainable communities, while contributing to the promotion of social mix and addressing the high demand for social housing in cities in the region. It will contribute to a more balanced local residential market along with a larger housing supply in cities across Tyrol Federal State, thereby addressing the existing need stemming from low and middle-income households. The EIB financing will tackle the market gap resulting from an insufficient affordable housing supply by offering a long maturity at attractive financing costs, needed to keep rent levels low.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Étapes
À l'examen
Approuvé
Signé
23 juillet 2024
24 juillet 2024
Documents liés
25/07/2024 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AFFORDABLE HOUSING TIROLER SPARKASSE

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AFFORDABLE HOUSING TIROLER SPARKASSE
Date de publication
25 Jul 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
210675727
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20230664
Secteur(s)
Aménagement urbain
Régions
Union européenne
Pays
Autriche
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
25/07/2024 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - AFFORDABLE HOUSING TIROLER SPARKASSE
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Fiche récapitulative
AFFORDABLE HOUSING TIROLER SPARKASSE
Fiche technique
AFFORDABLE HOUSING TIROLER SPARKASSE

Informations et observations générales

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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