BOV LRS ENHANCED MIDCAPS SUPPORT

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Fiche récapitulative
- Lignes de crédit - Lignes de crédit
This operation involves a Linked Risk Sharing guarantee on new financing for mid-caps in Malta, facilitated through Bank of Valletta plc. More specifically, it is an unfunded risk participation scheme under a full delegation approach, where the EIB covers up to 50% of losses on defaulted loans within a portfolio dedicated to Maltese mid-caps.
The aim is support the mid-caps investment initiatives and working capital needs. Through this operation, the EIB and the financial intermediary aim to improve access to finance for the final beneficiaries, fostering economic resilience amid challenges such as the conflict in Ukraine, supply chain disruptions, energy concerns, rising interest rates, and the ongoing effects of the pandemic.
This Linked risk sharing operation is designed to provide support to Mid-caps in Malta to facilitate their access to finance and contribute to the long-term economic growth of the Maltese economy. The operation addresses market failures in access to finance faced by Final Beneficiaries due to information asymmetries and credit considerations on the Financial Intermediaries. The Financial Intermediary of the present operation is an established player in the target market having successfully implemented various risk sharing instruments in the market. The EIB guarantee may alleviate capital and credit related aspects thereby freeing up additional lending capacity.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.