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URBANSPORTS (IEU FT)

Signature(s)

Montant
40 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 12 400 000 €
Allemagne : 21 600 000 €
Services : 40 000 000 €
Date(s) de signature
31/07/2024 : 6 000 000 €
31/07/2024 : 12 400 000 €
31/07/2024 : 21 600 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
11 octobre 2024
Statut
Référence
Signé | 31/07/2024
20230511
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
URBANSPORTS (IEU FT)
URBAN SPORTS GMBH
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 40 million
EUR 90 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Urban Sports Club (USC), a German Sportstech scale-up, has developed a digital platform that provides access to fitness studios, sports classes, wellness and health activities in an extensive network of partner facilities all in one membership. The project aims primarily to support the Company in stepping up their technology and product development capabilities, notably in Germany and Spain, where USC plans to set-up an important Tech hub.

The project aims primarily to support the Company in stepping up their technology and product development capabilities, notably in Germany and Spain. A sizable investment effort (1/3) is expected to take place in Valencia, Spain, qualified as cohesion region, to support the set-up a local Technology Hub.

Additionnalité et impact

The operation is in line with the InvestEU objectives of research development and innovation, the eligible area as per Annex II of the InvestEU Regulation is:

1. The development, deployment and scaling-up of digital technologies and services, especially digital technologies and services, including media, online service platforms and secure digital communication, that contribute to the objectives of the Digital Europe Programme, in particular through:

(a) Artificial intelligence ;

(c) Cybersecurity ;

(f) Advanced digital skills;

(i) Other advanced digital technologies and services.


The funding of this project eases financial constraints for innovative and high-growth companies which arise from information asymmetries and of the market potential of their innovation.

The project would not have been carried out (to the same extent) by the EIB without the InvestEU support.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project activities do not fall under Annexes I and II of the EIA Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EU, and are therefore not subject to mandatory Environmental Impact Assessment. The activities included in the scope are not expected to have any relevant environmental impact.

The Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions.

Étapes
À l'examen
Approuvé
Signé
26 juillet 2024
31 juillet 2024
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - URBANSPORTS (IEU FT)
Date de publication
20 Nov 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
178584858
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20230511
Secteur(s)
Services
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Espagne
Pays de l’UE
Disponible au public
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Lien vers la source
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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