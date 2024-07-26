URBANSPORTS (IEU FT)

Fiche récapitulative
- Services - Information et communication
Urban Sports Club (USC), a German Sportstech scale-up, has developed a digital platform that provides access to fitness studios, sports classes, wellness and health activities in an extensive network of partner facilities all in one membership. The project aims primarily to support the Company in stepping up their technology and product development capabilities, notably in Germany and Spain, where USC plans to set-up an important Tech hub.
The project aims primarily to support the Company in stepping up their technology and product development capabilities, notably in Germany and Spain. A sizable investment effort (1/3) is expected to take place in Valencia, Spain, qualified as cohesion region, to support the set-up a local Technology Hub.
The operation is in line with the InvestEU objectives of research development and innovation, the eligible area as per Annex II of the InvestEU Regulation is:
1. The development, deployment and scaling-up of digital technologies and services, especially digital technologies and services, including media, online service platforms and secure digital communication, that contribute to the objectives of the Digital Europe Programme, in particular through:
(a) Artificial intelligence ;
(c) Cybersecurity ;
(f) Advanced digital skills;
(i) Other advanced digital technologies and services.
The funding of this project eases financial constraints for innovative and high-growth companies which arise from information asymmetries and of the market potential of their innovation.
The project would not have been carried out (to the same extent) by the EIB without the InvestEU support.
The project activities do not fall under Annexes I and II of the EIA Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EU, and are therefore not subject to mandatory Environmental Impact Assessment. The activities included in the scope are not expected to have any relevant environmental impact.
The Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.