CASA TRANSITION ENERGETIQUE MBIL II

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Fiche récapitulative
- Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
- Lignes de crédit - Lignes de crédit
The loan will support small and medium sized enterprises (SMEs) and midcaps as well as public authorities to implement small-scale projects with a climate action component of 70% in the field of renewable energy, energy efficiency and green vehicles.
The aim is to enhance access to finance for the target beneficiaries.
The Project aims to improve access to finance and financing conditions for French SMEs andMidcaps (70%) and small public entities (30%). Notably, at least 70% of investments will target Climate Action & Environmental Sustainability (CA&ES) objectives, focusing on small-scale renewable energy projects (solar and wind), energy efficiency projects, and green mobility (electric vehicles and charging stations) in France.
It addresses market failures of asymmetric information and also carbon and air pollution externalities by reducing carbon emission, improving energy market efficiency and integration, supporting job creation, and enhancing SME and Midcap competitiveness. The operation will contribute to energy production from low-carbon sources and reduction of energy demand in France, which is key to meeting the mid-/long-term national objectives, as outlined in the French National Energy and Climate Plan (NECP).
Through an intermediated approach, the Bank will support smaller projects, including in cohesion (transition) regions, otherwise unreachable directly. Moreover, the operation supports the Financial Intermediary (FI)'s sustainability strategy, by facilitating additional lending to French SMEs, Midcaps, and small public entities.
The FI is financially sound and has sufficient track record in implementing and allocating EIB products. The EIB's contribution, through financial value-added, long-term tenor, and flexibility in drawdowns and repayment profiles, will facilitate access to finance and improve financing conditions for final beneficiaries through reduced interest rates, while enabling the FI to increase its climate action financing.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.