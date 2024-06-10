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SYDBANK LRS ENHANCED SUPPORT

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 20 000 000 €
Danemark : 180 000 000 €
Lignes de crédit : 200 000 000 €
Date(s) de signature
19/09/2024 : 20 000 000 €
19/09/2024 : 180 000 000 €
Autres liens
Communiqués associés
Danemark : Sydbank s’appuie sur la garantie de la BEI pour prêter 400 millions d’euros à des entreprises de taille intermédiaire
Projet apparenté
GROWTH4MIDCAPS LENDING ENVELOPE

Fiche récapitulative

Date de publication
12 octobre 2023
Statut
Référence
Signé | 19/09/2024
20230340
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SYDBANK LRS ENHANCED SUPPORT
SYDBANK A/S
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
EUR 560 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The operation consists in a guarantee covering a portfolio of loans to mid-caps operating across all EIB's eligible sectors in the country. More specifically, the EIB guarantee (an unfunded risk participation scheme under a full delegation approach) will cover up to 50% of the losses with respect to each defaulted loan of a portfolio.

The aim is to enable the intermediary to provide more loans to the target beneficiaries.

Additionnalité et impact

The proposed Linked Risk Sharing ("LRS") operation will support Mid-Caps in Denmark, Germany and potentially other EU Member States to foster access to liquidity and therefore enable long term economic growth. The operation addresses the underlying market failure in access to finance faced by final beneficiaries due to information asymmetries and credit risk considerations on the side of the Financial Intermediaries.

This first LRS operation in Denmark aims to channel resources toward financing working capital and investment plans for Mid-Caps impacted by current economic uncertainty. Specifically, the guarantee will address the liquidity needs of Danish entities, providing benefits such as higher financing volumes, risk-taking support, and reduced collateral requirements thereby alleviating some of the pressures faced by the real economy and contributing to job security and growth.


For the Financial Intermediary, which is a first time EIB counterpart, the guarantee will allow reduction in risk weights, perception of risk and, more importantly, will create additional lending capacity. The EIB intervention through the LRS product, which is not readily available in the market, is expected to carry a strong signalling effect thereby maximizing the positive impact on the economy. 

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Étapes
À l'examen
Approuvé
Signé
10 juin 2024
19 septembre 2024
Projets associés
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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