Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

TOUAX SUSTAINABLE TRANSPORTATION

Signature(s)

Montant
50 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 50 000 000 €
Transports : 50 000 000 €
Date(s) de signature
20/12/2024 : 50 000 000 €
Autres liens
Related public register
01/07/2025 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TOUAX SUSTAINABLE TRANSPORTATION
Projet apparenté
EU SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE LENDING ENVELOPE

Fiche récapitulative

Date de publication
27 juin 2025
Statut
Référence
Signé | 20/12/2024
20230331
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
TOUAX SUSTAINABLE TRANSPORTATION
TOUAX RAIL LTD
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 50 million
EUR 111 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will finance the acquisition of approximately 900 freight railcars to be leased for rail operations across Europe.

Through the renewal and expansion of the stock of railcars in Europe and the growth of the lessors market, the project contributes to expand the electric rail freight transport services. It will help lower CO2 emissions in the transport sector and enable more efficient supply chains, savings on logistic costs for clients as well as reducing external costs of transport.

Additionnalité et impact

Through the renewal of the obsolete stock of railcars in Europe and the growth of the lessors market, the project contributes to expanding electric rail freight transport services, thus enabling more efficient supply chains, savings on logistic costs for clients as well as reducing external costs of transport. This will increase the competitiveness of rail freight and contribute to sustainable growth and employment in Europe in line with the EU Green Deal objectives.


Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project will increase the competitiveness of rail freight and contribute to sustainable growth and employment in Europe in line with the EU Green Deal objectives.

The promoter has been assessed by the EIB as a private company, not subject to the EU rules on public procurement or concessions.

Étapes
À l'examen
Approuvé
Signé
31 octobre 2024
20 décembre 2024
Documents liés
01/07/2025 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TOUAX SUSTAINABLE TRANSPORTATION
Projets associés
Projet apparenté
EU SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE LENDING ENVELOPE

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TOUAX SUSTAINABLE TRANSPORTATION
Date de publication
1 Jul 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
189612381
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20230331
Secteur(s)
Transports
Régions
Union européenne
Pays
France
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
01/07/2025 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TOUAX SUSTAINABLE TRANSPORTATION
Autres liens
Fiche récapitulative
TOUAX SUSTAINABLE TRANSPORTATION
Fiche technique
TOUAX SUSTAINABLE TRANSPORTATION
Projet apparenté
EU SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE LENDING ENVELOPE

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes