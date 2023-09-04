EDUCATION LOIRE ATLANTIQUE

The new and upgraded infrastructure financed by the EIB will accelerate the modernisation of teaching and learning environments in terms of pedagogical fit, energy efficiency, quality, health and safety, improving the provision of lower-secondary education. The Project will therefore contribute to addressing market failures in education by financing infrastructure that will favour positive externalities, including inclusive economic growth and increased productivity knowledge externalities, as well as climate and environmental externalities.

EIB financing contributes to diversifies the Department's financing sources and brings long term tenor and disbursement period, in addition to an affordable pricing.







