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ISP LOAN FOR PUBLIC SECTOR AND CLIMATE

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 100 000 000 €
Lignes de crédit : 100 000 000 €
Date(s) de signature
24/10/2023 : 100 000 000 €
Autres liens
Related public register
11/07/2023 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ISP LOAN FOR PUBLIC SECTOR AND CLIMATE

Fiche récapitulative

Date de publication
2 juin 2023
Statut
Référence
Signé | 13/10/2023
20230031
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ISP LOAN FOR PUBLIC SECTOR AND CLIMATE
INTESA SANPAOLO SPA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million
not applicable
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The operation consists in a loan to Intesa Sanpaolo (ISP) to support small/medium projects carried out by local public institutions and publicly owned companies.

The aim is to enhance access to loan finance for the target beneficiaries implementing urban development projects, primarily related to sustainable water supply, the modernisation of the transport sector, as well as bioprocessing of waste (often complementing the national Recovery and Resilience Facility (RRF).

Additionnalité et impact

The transaction will support the access to financing for Italian local public institutions and publicly owned companies. The allocations under the proposed MBIL are expected to support investments in various EIB COP objective areas, including a 50% contribution to CA&ES in the waste, water and public transport sectors. 


The operation is expected to improve access to finance for such entities by allowing ISP to offer more favourable financing conditions (lower rates) to final beneficiaries. 


Through the green window dedicated to Climate Action and Environmental Sustainability (CA&ES) the operation is expected to reduce negative externalities in cities, such as pollution and CO2 emissions, and generate positive externalities in terms of better public services and access, translating into higher quality of life for residents.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Étapes
À l'examen
Approuvé
Signé
4 juillet 2023
13 octobre 2023
Documents liés
11/07/2023 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ISP LOAN FOR PUBLIC SECTOR AND CLIMATE

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ISP LOAN FOR PUBLIC SECTOR AND CLIMATE
Date de publication
11 Jul 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
170051615
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20230031
Secteur(s)
Lignes de crédit
Régions
Union européenne
Pays
Italie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
Related public register
11/07/2023 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - ISP LOAN FOR PUBLIC SECTOR AND CLIMATE
Autres liens
Fiche récapitulative
ISP LOAN FOR PUBLIC SECTOR AND CLIMATE
Fiche technique
ISP LOAN FOR PUBLIC SECTOR AND CLIMATE

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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