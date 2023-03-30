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JYSKE BANK LOAN FOR SMES AND MIDCAPS IV

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Danemark : 200 000 000 €
Lignes de crédit : 200 000 000 €
Date(s) de signature
29/06/2023 : 200 000 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
19 février 2024
Statut
Référence
Signé | 29/06/2023
20220933
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
JYSKE BANK LOAN FOR SMES AND MIDCAPS IV
JYSKE BANK A/S,JYSKE FINANS A.S
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 200 million
not applicable
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of a loan to finance small and medium-sized enterprises (SMEs) in Denmark, including a dedicated Climate Action window.

The aim is to enhance access to finance to the target beneficiaries.

Additionnalité et impact

The operation will provide funding to the Borrower, Jyske Bank A/S, with the aim of generating additional lending to Danish SMEs, Midcaps and Public Sector and other private eligible entities. Jyske Bank's leasing subsidiary Jyske Finans will act as main Intermediary of the EIB funds. The operation is focused on SMEs and Midcaps, and it is thus expected to improve access to finance in this sector, and hence its competitiveness and productivity. The EIB loan attractive pricing will allow Jyske Bank to offer more favourable financing conditions (longer maturities, lower and flexible rates) to final beneficiaries. Through the green window dedicated to Climate Action and Environmental Sustainability (CA&ES) the operation is expected to contribute to investments in sustainable urban mobility and energy efficiency thus helping to reduce negative externalities and GHG emissions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Étapes
À l'examen
Approuvé
Signé
30 mars 2023
29 juin 2023

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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