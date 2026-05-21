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        TECHEU ALLEGRO RDI FOR DIGITAL PLATFORM

        Signature(s)

        Montant
        236 239 073,9 €
        Pays
        Secteur(s)
        Pologne : 236 239 073,9 €
        Services : 236 239 073,9 €
        Date(s) de signature
        1/06/2026 : 236 239 073,9 €
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        11/06/2026 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TECHEU ALLEGRO RDI FOR DIGITAL PLATFORM
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        Fiche récapitulative

        Date de publication
        11 juin 2026
        Statut
        Référence
        Signé | 01/06/2026
        20220928
        Nom du projet
        Promoteur – Intermédiaire financier
        TECHEU ALLEGRO RDI FOR DIGITAL PLATFORM
        ALLEGRO SP ZOO
        Montant BEI envisagé (montant approximatif)
        Coût total (montant approximatif)
        PLN 1000 million (EUR 235 million)
        PLN 2636 million (EUR 620 million)
        Lieu
        Secteur(s)
        Description
        Objectifs

        The project supports the Promoter's research, development and innovation (RDI) investments in the field of IT and advanced digital technologies, which contribute to the realisation of its medium-term business objectives and strategic priorities. The activities will take place primarily in the Promoter's technical centres in Poland between 2026 and 2030.

        The project aims to support the Company in their research, development and innovation works, which are expected to generate positive knowledge, technology and environmental externalities, thanks to their contribution to the digitalisation of the retail and logistics ecosystems in Poland.

        Aspects environnementaux
        Passation des marchés

        The project's activities will be performed in existing buildings with no relevant environmental impacts expected. The project does not fall under the environmental impact assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, as amended by the EIA Directive 2014/52/EU, therefore no EIA is required.

        The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, and is thus not subject to EU rules on public procurement.

        Étapes
        À l'examen
        Approuvé
        Signé
        21 mai 2026
        1 juin 2026
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        Clause de non-responsabilité

        Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
        Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

        Documents

        Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - TECHEU ALLEGRO RDI FOR DIGITAL PLATFORM
        Date de publication
        11 Jun 2026
        Langue
        anglais
        Sujet général
        Prêts
        Numéro du document
        173467341
        Thématique du document
        Information Environnementale
        Type de document
        Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
        Numéro du projet
        20220928
        Secteur(s)
        Services
        Régions
        Union européenne
        Pays
        Pologne
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        Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
        Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
        Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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